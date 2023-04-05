Kalyon Konteyner Kent'te 3 bin depremzede barınıyor

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan 3 bin kişilik konteyner kentte yaşam sürüyor.

Kalyon Holding tarafından 10 Şubat'ta inşaatına başlanan ve 20 Şubat'tan itibaren hak sahiplerine teslim edilen konteyner kentte sağlıktan eğitime, kültürden sosyal yaşama birçok alanda faaliyet yürütülüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gazetecilere, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Konteyner kentte psikoloji bölümünün liderliğinde psikososyal çadırın yer aldığını belirten Dereli, depremzedelerinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için hayata geçirilen "Üreterek İyileşiyorum Projesi" kapsamında da mesleki eğitim verildiğini kaydetti.

Sınava hazırlanan öğrencilere eğitim verildiğini, ayrıca depremzedelere yönelik protez üretim çalışması yaptıklarını anlatan Dereli, İslahiye'nin haricinde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hizmet verdiklerini dile getirdi.

Dereli, depremzedelere yardımcı olabilmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Konteyner kentin proje müdürü Ecdat Aykılıç ise Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun 10 günde bitirme sözüyle çalışmalarını 20 Şubat'ta tamamlayıp yerleşime başladıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"483 yerleşim alanı ve 3 bin kişiye hizmet edecek kapasitede bir kent. İçinde 1500 metrekare yemekhane, saatte bin ekmek kapasiteli ekmek fırını bulunuyor. Okullar ve kadınlara yönelik hamamlar için de konteynerler kuruldu. Burada ana amaç 10 gün içinde insanları bir yere yerleştirebilmekti. Çünkü havalar soğuktu, insanlar zor durumdaydı. Gece gündüz çalışarak hiçbir maliyete bakmadan yaptık. 3 makineyle yapılacak işi 10 makineyle, 100 kişiyle yapılacak işi 500 kişiyle yaptık. 10 günde tamamladığımız için gurur duyduk."

Aykılıç, konteyner kentin enerji ihtiyacının da yine Kalyon Holding tarafından kurulan güneş enerji panelleriyle sağlandığını, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek her şeyi düşündüklerini ifade etti.

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