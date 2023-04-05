Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bir yandan da risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Kamyonlara yüklenen molozlar ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.
Polis ekipleri ise yıkımı yapılan binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıyor.