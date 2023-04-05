Gaziantep'te hasarlı binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'teki ağır hasarlı binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki Sarıgüllük Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binadan ve garajından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Binadan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin çaldıkları eşyalarla binadan çıkması yer alıyor.



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