Gaziantep'te "Deprem Müzesi" kurulacak

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin şiddeti ve izlerinin yansıtıldığı "Deprem Müzesi" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki 10 bin metrekare üzerine kurulacak müzede hayatını kaybedenlerin anıları, depremden ders çıkarılması için materyaller ve simülasyonlar yer alacak.

Depreme dair bilinç kazandırılması için eğitim ve gösterimlerin de yapılacağı müze aracılığıyla gelecek nesillerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, yaraların sarıldığı ilçede, depreme ilişkin bir çok detayın bulunacağı müze kurulacağını ifade etti.

Gürsel, herkesi, anma ve deneyimleme merkezi olacak müzeye beklediklerini vurgulayarak, projenin gelecek nesillere işin doğrusunun nasıl yapılacağını göstermek adına güzel bir çalışma olacağına inandığını kaydetti.

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