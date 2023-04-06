Gaziantep'te TÜBİTAK'ın deprem destekleri anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının (TEYDEB) "2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı-Teknoçaba" programı tanıtıldı.



Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve ilgililer katıldı.



Selek, buradaki konuşmasında, deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapan desteklerinin olduğuna işaret ederek, "Biz istiyoruz ki bize gelin başvurun. Bize birçok kanaldan ulaşabilirsiniz. Yardım ve destek vermek isteriz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bir nebze olsun acıların dinmesine vesile oluruz." ifadelerini kullandı.



Ünverdi ise deprem felaketinde bölgenin psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda derin yaralar aldığını belirtti.



Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için toplumun kenetlediğini, eşsiz dayanışma örneği gösterildiğini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:



"Bu süreçte ekonomik olarak ne kadar hızlı toparlanırsak o denli hızlı ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Normal yaşamımıza dönmek için üretim, istihdam ve ihracatımıza devam etmemiz büyük önem taşıyor. Bu süreçte hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Pandemi ve deprem bu sürece sekte vurmuş olsa da biz sanayimizin teknolojik dönüşümü için elimizden geleni yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu zor günlerde bölgemize yönelik teşvik ve destekleri çok büyük önem taşıyor."

Konuşmaların ardından katılımcılar program hakkında bilgilendirildi.



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