Gaziantep'te DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve O.S.H'nin geçmiş dönemlerde örgüt içinde faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Ekipler, iki şüpheliyi operasyonla yakaladı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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