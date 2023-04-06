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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü

AA

Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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