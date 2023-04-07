Nizip'te öksüz ve yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla Maruf Marufoğlu Uygulama Oteli’nde gerçekleşen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yaptı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Çağlar, "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyor katılımlarından dolayı tüm ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sarı da Nizip Belediyesi olarak her zaman öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını söyledi.













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