Nizip'te riskli binaların kontrollü yıkımı sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören binalarda yıkım devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ağır hasarlı tespit edilen ve haklarında acil yıkım kararı verilen binalardaki işlemler sürüyor.

Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Öğütler Sitesi'nde çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yıkıma başlandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, ilçedeki hasarlı binaların yıkım çalışmalarının süratle ilerlediğini ifade ederek, "İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde yıkım kararı alınmış evlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın İnşallah." diye konuştu.

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