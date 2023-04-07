Gaziantep'te riskli binaların kontrollü yıkımı sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ağır hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalardaki işlemler sürüyor.

Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Pamukkale Sitesi'nde, çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yıkıma başlandı.

İtfaiye ekipleri de yıkım esnasında çıkan tozun etrafa dağılmaması için enkaza su püskürttü.

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