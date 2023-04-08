Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesi'nden Afrika'daki yetimler için sahur

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GAZİANTEP (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) Gaziantep Şubesi, rahmet ve mağfiret ayı ramazan dolayısıyla Tanzanya'da yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklar için sahur düzenleyerek mazlumların yüzünü güldürdü.

Seçil Özsöyler Kuzu başkanlığında bir yandan Gaziantep'teki belediyelerde sendikal faaliyetlerini yürüten Bem-Bir-Sen Gaziantep Şubesi, diğer yandan da maddi olarak zor durumda olan Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın Arusha şehrinde yaşayan yardıma muhtaç 100 Müslüman çocuğa sahur yemeği ikram etti.

Küçük çocuklar, yaptıkları duanın ardından sahur yaptı.



Şube başkanı Kuzu, Bem-Bir-Sen Genel Merkezi koordinasyonunda her yıl öksüz, yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl da Afrika'daki yetim ve öksüz çocuklara ulaşalım istedik." ifadelerini kullandı.

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