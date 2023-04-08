Nurdağı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezinden aldığı bilgiye göre, depremler nedeniyle ilçe merkezinde 665 bina yıkıldı.

Merkezdeki enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde 1059 binanın yıkıldığı tespit edildi. Mahallelerdeki çalışmaların ise yüzde 66'sı tamamlandı.

İlçe genelinde, acil yıkım kararı verilen 675 binanın yıkım işleminin de gerçekleştirileceği öğrenildi.

- 3819 konteyner kuruldu

İlçe merkezinde 1860, mahallelerde ise 1959 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelere teslim edildiği öğrenildi. Konteynerlerde 13 bin 890 afetzedenin barındırıldığı belirtildi.

İlçede, planlanan 7 bin 47 konuttan 1259'unun ihalesinin yapıldığı, konutlardan 833'ünün köy evi şeklinde inşa edileceği de ifade edildi.

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