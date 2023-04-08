Gaziantep'te ev kiralama veya satma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 1 tutuklama

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı operasyon kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kendilerini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlara ev kiralamak veya satmak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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