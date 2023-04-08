Nurdağı'nda bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ilçede yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, acil yıkım kararı verilen binalardaki işlem sürüyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için enkazı ve molozları ıslatıyor.

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