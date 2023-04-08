GÜNCELLEME - Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sabah erken saatlerde Doğukan Küpeli (29) idaresindeki 27 AIN 123 plakalı otomobil ile Suriyeli Madal Ahmad yönetimindeki 33 AGG 839 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Burç Kavşağı yakınında çarpıştı.

Kazada sürücü Madal Ahmad ile aynı araçtaki Sara Mustafa ve Abdullah Ahmad, diğer otomobilde bulunan sürücü Doğukan Küpeli ile Emre Özmen (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bir yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerden Emre Özmen'in Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği üyesi olduğu bildirildi. Dernek başsağlığı mesajı yayımladı.





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