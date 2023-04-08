İş dünyası temsilcileri, deprem bölgesinin "Cazibe Merkezleri Programı"na dahil edilmesini değerlendirdi

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/VOLKAN KAŞİK/İZZET MAZI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilmesini bölgedeki iş dünyası temsilcileri memnuniyetle karşıladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, depremden dolayı ciddi hasar alan Gaziantep'in program kapsamına alınmasının bekledikleri bir gelişme olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle bölge sanayisinin ciddi zorluklar yaşadığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Deprem bölgemizde faaliyet gösteren üretim tesislerimizin depremden dolayı yaşadığı sorunları çözmek, önceki dönemlerdeki ihracat rakamlarına ulaşmalarına yardımcı olmak ve üretim tesislerimizi eski üretim kapasitelerine ulaştırmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bilindiği üzere bölgemiz üretim konusunda önemli ve kilit bir role sahip. Sanayicilerimiz eski üretim kapasitelerine, ihracatçılarımız ise eski ihracat rakamlarına ulaşmaya çalışırken bu süreçte devletin desteğini hissederek daha hızlı toparlanabilir. Bu programın hem üretime hem ihracata olumlu gelişme ve katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kileci, gelişmeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise programa dahil edilmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Programın bölgesinin ayağa kaldırılmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Yıldırım, "Bununla birlikte bölgeye yeni yatırım da çekebilir. Yatırımlarla istihdam alanlarının açılması, programın istihdama yönelik teşvikleri iç göçün önlenmesi açısından büyük önem arz ediyor. Programın bölgede yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına, ekonomik ve sosyal iyileşme sürecine destek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Malatya

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 6. Bölge teşviklerinden uzun yıllar yararlanan Malatya'nın bu sayede sanayisinde ve ekonomisinde ciddi gelişim kaydettiğini söyledi.

Deprem felaketi sonrası kentin ekonomisinin toparlanabilmesi ayrıca yatırım endişesi ve yatırımcı kaybı yaşamaması için şehrin kapsamının genişletilerek 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını talep ettiklerini anlatan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yayımlanan kararname ile Malatya'mızın 13 ilçesinde asgari 1 milyon 500 bin lira tutarındaki yatırımlar bu teşviklerden yararlanabileceği açıklandı. Ciddi acıların ve kayıpların yaşandığı şehrimizin yeniden ayağa kalkabilmesi, üretimin devamı ve istihdam alanlarının şehrimizin 13 ilçesinde genişlemesine destek olacak bu karardan büyük memnuniyet duyduk."

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, programa dahil edilmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, yayımlanan kararnamenin bölgedeki iş insanları ve üretim tesisleri için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ciddi acılar ve kayıplar yaşayan Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkabilmesi, üretimin devamı ve istihdam alanlarının kent genelinde genişlemesine destek olacak bu karardan büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Buluntu, şunları kaydetti:

"Ayrıca deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarında bu destekten faydalanabilecek olması güzel bir olgu. 11 ilçemizin de düzenlemeden faydalanabilecek olması bizim için ayrıca memnuniyet verici. Bunun yanında tamamen yıkılan veya yıkılmasına karar verilen tesisler için yüzde 75'e varan ilave istihdam desteğini de sanayicimiz için kıymetli buluyoruz. Temel hedefimiz, deprem bölgesinde faaliyet gösteren üretim tesislerimizin depremden dolayı yaşadığı sorunları çözmek ve üretim tesislerimizi eski üretim kapasitelerine ulaştırmaktır. Üretim üssü kadim ve kahraman şehrimiz için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz."

- Cazibe Merkezleri Programı

Resmi Gazete'de 5 Nisan'da yayımlanan "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlara, 6. Bölge teşviklerinden yararlanma imkanı getirildi.

Bu illerde yapılacak yatırımlar için faiz veya kar payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan, faiz veya kar payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kar payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.

Desteklerden, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanabilecek.

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