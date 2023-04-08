MÜSİAD depremde zarar gören sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), depremde zarar gören matbaa ve reklam sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.



MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde, MÜSİAD Basım, Yayın Medya Sektör Kurulu koordinasyonunda bir otelde "Deprem Bölgesi Ekonomik Kalkınmaya Destek Koordinasyon" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, deprem bölgesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının depremin iş sektöründe açtığı yaraları sarmak ve bir an önce sektörü ayağa kaldırmak olduğunu belirten Karatemiz, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz deprem öncesinde olduğu gibi nasıl faaliyet yürütür onun üzerine çalışıyoruz. İlk toplantımızı İstanbul'da yaptık ikinci toplantımız bu. Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren meslektaşlarımızla bir araya geldik. Bu illerimizde matbaa ve reklamcılığı temsil eden bir çok arkadaşımız burada. Depremde çok ciddi zararlar gördüler. Mümkün oldukça onları dinlemeye çalıştık, ihtiyaçlarını aldık. Bununla ilgili istişare yaptık. Oldukça verimli bir toplantı oldu."

Program iftar ile sona erdi.

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