Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yunus Emre Tabu idaresindeki 79 AB 989 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 35. kilometresinde önce 01 GT 585 otomobile, ardından Habip Kılıç yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Sürücüler Tabu ve Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerde bulunan ve yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kılıç'ın Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

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