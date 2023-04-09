Gaziantep'te bıçaklanan kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf, hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Küsget Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Umut Koç, V.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli V.Ö'yü gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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