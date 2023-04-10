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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı

AA

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal Belpınar Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından yaptırılan köy tipi 14 afet evinin inşasında son aşamaya gelindi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Çadır ve konteynerlerin yanı sıra prefabrik evlerde de depremzedelerin kalmaya başlandığı ilçe merkezinde, bir yandan enkaz kaldırılırken diğer yandan da kalıcı konutlar için çalışmalar yürütülüyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan afet evlerinin inşası devam ediyor.

Depremlerde 10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin bazılarında hasarın oluştuğu 35 haneli köyde yürütülen proje kapsamında 14 müstakil ev, cami, ahırlar, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri planlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evleri, şekillenmeye başladı.

Kaba inşaatı biten bazı evlere pencereler takıldı, izolasyon ve çatı döşemesine geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta ilçeyi ziyaretinde temeli atılan bölgedeki cami ise hummalı çalışmanın ardından ortaya çıkmaya başladı.

Belpınar Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir, AA muhabirine, depremin hemen ardından devletin her alanda kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Yapılan evleri gördükçe heyecanlandıklarını belirten Taşdemir, şöyle devam etti:

"Deprem olunca üzüldük ama bu evleri görünce bize sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımızdan burada çalışan işçiye kadar herkesten Allah razı olsun. Deprem olduğu gibi herkes geldi bize yardım etti. Çadırlar ve konteynerler geldi. Devlet, gücüne göre bize yardım etti. Evlerimiz yükseliyor, heyecanla içine girmeyi bekliyoruz. Çevre illerden gelip bu evlere bakıyorlar çünkü evler süper oldu. İnşallah yetişecek. Kısmet olursa da bayram namazını bu yeni camide kılacağız."

- "Temel kaya zemine oturuyor"

Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Metin Recai Yıldırım ise köy tipi afet evlerini en kısa sürede teslim etmek istediklerini söyledi.

Evlerin yetişmesi için işçilerin tüm gücüyle çalıştığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın mikrobölgeleme ile seçtiği bir yer. Zemin etütleri de yaptırdık burada. Neredeyse bütün temellerimizi kaya kırarak kazıları tamamladık. Temel kaya zemine oturuyor. Radye temel üzerine 14 kolon kirişli döşemeli ciddi anlamda statik olarak güçlü bir yapı. Burada C-35 türü beton kullanıldı. Çatı ahşap karkaslı kiremit. Hem statik olarak güçlü, aynı zamanda köy yapısına uygun olarak yapılıyor. Etrafındaki peyzaj alanları, ahırı, köylüye sunulan imkanlar dolayısıyla ciddi anlamda hem fonksiyon hem de sağlamlık olarak yeterli. İhtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. 3 oda 1 salon olarak tasarlandı. Gayet geniş bir salon var. Aynı zamanda mutfağın yanında kiler olarak kullanılacak bir alanımız var."

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