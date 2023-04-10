Nizip'te Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde tören düzenlendi.

Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Demir, Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzuru ve güveni için canını feda etmekten çekinmeyeceğini vurguladı.

Buradaki törenin ardından Nizip Şehitliği'ni de ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir ile polis memurları, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

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