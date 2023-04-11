En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bir araç ve bir paket içerisinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 800 paket sigara, 198 elektronik sigara likidi ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.