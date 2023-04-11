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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

AA

Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilde ruhsatsız tabanca, fişek ve 128 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 128 gram uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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