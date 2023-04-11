Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan haklarında 12 yıl 44 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü yakaladı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.