Şahinbey Belediyesi, bu yıl fide dağıtımına Kapçağız Mahallesi'nden başladı

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesinin, üreticilere yönelik domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıtımına bu yıl Kapçağız Mahallesi'nden başladığı bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin üreticilere yönelik fide desteği, bu yıl da 11 milyon 500 bin sertifikalı fide ile devam edecek. Belediye ekipleri, ilk olarak Kapçağız Mahallesi'nde fide dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik birçok desteği hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son üç yıldır çiftçilerimize domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fideleri dağıtıyoruz. Bu yıl çiftçilerimize 11 milyon 500 bin fide desteği sağlıyoruz. Böylece çiftçilerimize son 3 yılda toplamda 33 milyon 500 bin fide desteği sağlamış olduk. Hiç kimse aç yaşayamaz. Bunu pandemi döneminde gördük. 6 yıldan beri çiftçimize verdiğimiz desteğin önemi böylece bir kez daha ortaya çıktı. Fidelerimiz Türkiye'nin en kaliteli fideleridir. İnşallah bölgemizin de damak zevkine uygun fideleri toprakla buluşturacağız."





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