Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ö'nün adresini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ hükümlüsü firari, cezaevine teslim edildi.

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