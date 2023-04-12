Uluslararası öğrenciler, Gaziantep'te depremzedelere yardım dağıttı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, topladıkları yardımları Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelere ulaştırdı.

Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Uluslararası Kardeşlik Topluluğu tarafından düzenlenen yardım dağıtımı faaliyetine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

İlçeye bağlı kırsal mahallelere de giden Abdullah Eren ile öğrenciler, ihtiyaç sahibi depremzedelere giyim, temizlik ve gıda ürünleri dağıttı. Çocuklara da oyuncak hediye edildi.

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