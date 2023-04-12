TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremlerin ardından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesindeki ilk bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızlı şekilde sürüyor.

Projede 24 dairenin bulunduğu bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı. İki blokta ise kaba inşaat, yüzde 50 seviyelerine ulaştı.

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, çalışmaların kısa zamanda bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaba inşatların hızlıca yükseldiğini ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Projedeki 4 bina 3+1, 13 bina ise 2+1 olacak. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Binalarımız hızlı şekilde yükseliyor. Projedeki bir binamız bitti. Ramazan Bayramı'na kadar 3 binamızı bitirmeyi planlıyoruz. Projemizdeki konutlarımız bir aksilik çıkmadığı takdirde ekim ayında oturabilir hale gelecek. Binalarımız güvenli ve depreme dayanaklı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde yaşamlarını sürdürebilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.