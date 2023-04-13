Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Gaziantep-Nizip arasında başlayan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı.

Dolu nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar bariyerlere çarptı.



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