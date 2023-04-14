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BAE'nin İslahiye'deki sahra hastanesi afetzedelerin hizmetinde

AA

BAE'nin İslahiye'deki sahra hastanesi afetzedelerin hizmetinde

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN / FIRAT ÖZDEMİR - Birleşik Arap Emirliklerince (BAE) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan 50 yataklı tam teşekküllü sahra hastanesinde 9 bin 500 hasta sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen İslahiye'de kurulan sahra hastanesinde ameliyathane, röntgen, MR, tahlil odası ve eczane gibi çeşitli birimler bulunuyor.

Sahra hastanesinde görevli Albay Dr. Ali Mohammed Alzaabi, AA muhabirine, depremzedelere yardım etmek için burada bulunduklarını söyledi.

İnsanların sağlığı için çalıştıklarını belirten Alzaabi, "Depremlerden sonra 9 bin 500 insanı tedavi ettik. Ramazan öncesi ve sonrası hasta sayısı fark edebiliyor. Günde 250'ye yakın hastaya bakıyoruz. Ramazan başladıktan sonra günde 150 kişi tedavi ediyoruz. Bugüne kadar 41 ameliyat yaptık." dedi.

Alzaabi, ortopedi, genel cerrahi ve anestezi uzmanının görev yaptığı hastanede, 50 kişiye aynı anda hizmet verilebildiğini aktardı.

- "Afetlerin ülkeden tam anlamıyla kalktığı güne kadar burada olacağız"

Hastanede birçok işlemin yapılabildiğini dile getiren Alzaabi, eksik ekipman olduğunda ise ülkelerinden getirtebildiklerini vurguladı.

Alzaabi, insan sağlığı için görev başında olduklarını işaret ederek "Deprem zamanından bu yana birçok ameliyat yaptık. Trafik kazası yaralanması, apandisit gibi genel ameliyatlar da yaptık." diye konuştu.

Depremlerden bu yana ülke olarak taşın altına ellerini koyduklarına dikkati çeken Alzaabi şunları kaydetti:

"Afetlerin ülkeden tam anlamıyla kalktığı güne kadar burada olacağız. Türk milleti kendine geldiği zamana kadar buradayız. BAE bize ne zaman gelin derse gideceğiz. Bizim görevimiz kardeşlerimize yardım etmek. Türk halkına yardım ediyoruz. Çok zor zamanlar geçti, yavaş yavaş daha iyi olacak."

Hasta yakını Hazal Doğan ise iki defa hizmet aldıkları hastaneden memnun kaldıklarını söyledi.

Doktorların kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden Doğan, "Daha önce de gelmiştik. Verdikleri ilaçların faydası oldu. Buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.

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