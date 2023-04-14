Gaziantep'te bir kişinin paralarını gasbettiği öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir otomobili durdurup sürücünün 148 bin lirasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Osmanlı Mahallesi'nde durdurdukları otomobilin sürücüsü İ.E'nin 148 bin lirasını gasbeden yüzü maskeli iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.H.B. ile R.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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