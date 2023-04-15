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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep'in ikinci memleketi olduğunu söyledi.

Seçimlerde oy vermenin önemli bir görev olduğunu anlatan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin adayı olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Gaziantep milletvekili adayları, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Millet İttifakı bünyesindeki parti temsilcileri ve partililer katıldı.





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