Gaziantep'te 85 yaşındaki iki kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 85 yaşındaki Elif Kurt ve Hamide Bozgil, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Kurt ve Bozgil, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne başvurdu.
Kurt ve Bozgil, 3 ay süren eğitimlerin ardından Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Elif Kurt, gazetecilere, beşikten mezara kadar öğrenmeye devam etmek gerektiğini söyledi.
Gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin önemli olduğunu ifade eden Kurt, "Yaşlandıktan sonra başka bir işle uğraşamadığımız için oturduğumuz yerde Kur'an-ı Kerim bize yoldaş oluyor. Hastalıkta, depremde nerede olursak olalım Kur'an-ı Kerim hep yanımızda oldu. Tesislerdeki hocamız ve arkadaşlarımız sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendik." dedi.
Hamide Bozgil ise Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.