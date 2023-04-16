Gaziantep'te 85 yaşındaki iki kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 85 yaşındaki Elif Kurt ve Hamide Bozgil, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Kurt ve Bozgil, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne başvurdu.

Kurt ve Bozgil, 3 ay süren eğitimlerin ardından Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Elif Kurt, gazetecilere, beşikten mezara kadar öğrenmeye devam etmek gerektiğini söyledi.



Gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin önemli olduğunu ifade eden Kurt, "Yaşlandıktan sonra başka bir işle uğraşamadığımız için oturduğumuz yerde Kur'an-ı Kerim bize yoldaş oluyor. Hastalıkta, depremde nerede olursak olalım Kur'an-ı Kerim hep yanımızda oldu. Tesislerdeki hocamız ve arkadaşlarımız sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendik." dedi.

Hamide Bozgil ise Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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