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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de depremzede çocuklar çiçekleri toprakla buluşturdu

AA

İslahiye'de depremzede çocuklar çiçekleri toprakla buluşturdu

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar çiçek ekti.

İlçede yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Kalyon Konteyner Kent'te felaketin etkilerinin azaltılması amacıyla çeşitli programlar düzenleniyor.

Etkinlikler çerçevesinde, Bülbülzade Vakfı ile bir firma işbirliğinde gerçekleştirilen "çiçek workshop"unda çocuklar, müzik eşliğinde çiçekleri toprakla buluşturdu.

Çocuklar, anneleriyle farklı renklerdeki saksılara ektikleri çiçekleri evlerine götürdü.

Vakfın ilçedeki faaliyetlerinden sorumlu Zemzem Çetin, AA muhabirine, ilçeye geldikleri günden beri çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bugün ise çocukların, çiçekleri toprakla buluşturduklarını anlatan Çetin, "Sağo lsun Adana'dan gönüllülerimiz bize destek oldu. Gelirken yaklaşık 250 saksı çiçek getirdiler. Çocuklarımız çiçekleri kendi elleriyle saksılara diktiler, toprakla, çiçekle buluştular. Renk renk saksıları konteynerdeki evlerine götürdüler. Biz de her çiçeğin bir umut, her çocuğun her annenin her babanın yüzünde bir gülümsemeye vesile olmasını temenni ediyoruz. Her etkinliği, bunu düşünerek yapıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Resul Bozkurt ise süs bitkisi üretim merkezinde çalıştığını ifade ederek, "Tüm çalışanlarımızın selamıyla buraya geldik. Çocukların gözündeki sevinci görmek, onlarla beraber havayı değiştirmek çok güzel bir duygu. İnşallah sıkıntıları millet olarak aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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