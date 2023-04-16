Türk Kızılay depremzedelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı

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GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sosyal markette depremzede 120 kişiye gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden İslahiye'de Türk Kızılayın faaliyetleri devam ediyor.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki sosyal markette afetzedelerin her türlü ihtiyacını gideren Kızılay ekipleri, özellikle yetim çocuklara bayramlık kıyafet, ailelere de gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay Gaziantep İnsani Yardım Koordinatörü Emrah Göktürk, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen tüm ilçelerde bulunan Türk Kızılaya ait sosyal marketlerden ihtiyaç sahibi ailelerin yararlandığını söyledi.

Bayrama günler kala özellikle yetim çocuklara bayram sevinci yaşatmak istediklerini ifade eden Göktürk, "Çocuklarımız, anne veya babaları ile markete gelip tamamı sıfır ürünlerden faydalanabilecekler. Buraya gelen aileler, kendilerini market ortamında hissediyor. Markette gıda ve hijyen malzemelerinin tamamı bulunuyor." dedi.

Göktürk, ilçede üç sosyal market bulunduğunu anımsatarak, butik mağaza tarzındaki markette iç çamaşırı dahil giysi ile ayakkabı da bulunduğunu kaydetti.

Göktürk, sosyal markette 30'u aile olmak üzere 120 kişiye gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttıklarını vurguladı.

Ailesi ile sosyal marketten kıyafet almaya gelen 7 yaşındaki Latif Tuğrul Dilek, bayramlık olarak mavi renkte mont aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sevgi Kılıç ise bayrama günler kaldığını anımsatarak, "Markete gelip ihtiyacım olan kıyafetleri almak istedim." diye konuştu.

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