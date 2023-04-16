Türk Kızılay depremzedelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay depremzedelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı

AA

Türk Kızılay depremzedelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı

GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sosyal markette depremzede 120 kişiye gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden İslahiye'de Türk Kızılayın faaliyetleri devam ediyor.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki sosyal markette afetzedelerin her türlü ihtiyacını gideren Kızılay ekipleri, özellikle yetim çocuklara bayramlık kıyafet, ailelere de gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay Gaziantep İnsani Yardım Koordinatörü Emrah Göktürk, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen tüm ilçelerde bulunan Türk Kızılaya ait sosyal marketlerden ihtiyaç sahibi ailelerin yararlandığını söyledi.

Bayrama günler kala özellikle yetim çocuklara bayram sevinci yaşatmak istediklerini ifade eden Göktürk, "Çocuklarımız, anne veya babaları ile markete gelip tamamı sıfır ürünlerden faydalanabilecekler. Buraya gelen aileler, kendilerini market ortamında hissediyor. Markette gıda ve hijyen malzemelerinin tamamı bulunuyor." dedi.

Göktürk, ilçede üç sosyal market bulunduğunu anımsatarak, butik mağaza tarzındaki markette iç çamaşırı dahil giysi ile ayakkabı da bulunduğunu kaydetti.

Göktürk, sosyal markette 30'u aile olmak üzere 120 kişiye gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıttıklarını vurguladı.

Ailesi ile sosyal marketten kıyafet almaya gelen 7 yaşındaki Latif Tuğrul Dilek, bayramlık olarak mavi renkte mont aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sevgi Kılıç ise bayrama günler kaldığını anımsatarak, "Markete gelip ihtiyacım olan kıyafetleri almak istedim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslahiye'de depremzede çocuklar çiçekleri toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER İslahiye'de depremzede çocuklar çiçekleri toprakla ...
Gaziantep'te 85 yaşındaki iki kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 85 yaşındaki iki kadın Kur'an-ı Kerim ...
MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Taşdoğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Taşdoğan, seçim ...
Nurdağı'nda depremzede köylüler, bayramda evlerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzede köylüler, bayramda evlerine ...
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
YEREL HABERLER Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te ...
Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi ...
Gaziantep'te bir kişinin paralarını gasbettiği öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kişinin paralarını gasbettiği öne ...
Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü (1)
YEREL HABERLER Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü ...
Deprem bölgesi Gaziantep ve Malatya'da da öğrenciler ikinci ara tatile başladı
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Gaziantep ve Malatya'da da öğrenciler ...
BAE'nin İslahiye'deki sahra hastanesi afetzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER BAE'nin İslahiye'deki sahra hastanesi afetzedelerin ...
Takip ettikleri aracı durdurup 148 bin TL gasbeden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Takip ettikleri aracı durdurup 148 bin TL gasbeden 2 ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.