Nurdağı'nda acil yıkım kararı verilen binalardaki çalışmalar tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde acil yıkım kararı verilen binalardaki çalışmalar tamamlandı.

Nurdağı'nda koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, ilçenin depremden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

İlçedeki yaklaşık 41 bin nüfustan 2 bin 45'inin hayatını kaybettiğini ifade eden Çeber, "Allah hepsine rahmet eylesin. Depremlerden 7 bin bina da etkilendi. 1700'den fazlası yıkıldı, enkaza döndü, 3 bin 300'ü ağır hasarlı, 670 civarı da acil yıkılacak bina. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Burası böyle büyük yıkım olan bir ilçeydi ancak 2 ayda ciddi ilerleme kaydedildi. Önce çadırlar herkese dağıtıldı. Daha sonra çadırdaki vatandaşlarımızı konteynerlere alma süreci başlattık." diye konuştu.

Vatandaşların konteynerlere geçirilmesiyle işlerin bitmediğini aktaran Vali Çeber, şöyle devam etti:

"Normal bir yaşamda olan her şeyin burada olmasına gayret ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, hatta sanatsal faaliyetler yapıyoruz. Örneğin 2 futbol turnuvamızı tamamladık, öğrencilerimizin yaptığı resimlerin sergisini açtık. Her gün çocuklarımız için birçok aktiviteler oluyor. Bunun dışında kuaför ve hamam tamamlandı, iş yerlerinin yapımı oldukça ilerledi."

Çeber, ramazan dolayısıyla 42 bin kişilik iftar ve sahur verdiklerini belirterek, her alanda halkın hareket edebileceği alanlar oluşturma gayretinde olduklarını vurguladı.

- "Ağır hasarlı binalara başlanacak"

Acil yıkılacak binalardaki çalışmaların tamamlandığını dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Yıkıntıların hepsi kaldırıldı, acil yıkılacaklarda da bütün yıkımlarımız tamamlandı. Birkaç enkazda bitme aşamasındayız. İnşallah bayramdan hemen sonra 'ağır hasarlı' olarak belirlenen 3 bin 300 binamızın yıkım ve enkaz kaldırmalarını tamamlayacağız. Bunları da 2-3 ay içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz.

Bir taraftan da kalıcı konutların inşası devam ediyor. Nasip olursa Nurdağı'nda toplamda 7 bin 45 konut yapacağız. Bunun 1500 civarının ihalesi yapıldı. Bir kısmının temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla atıldı. Bazıları da ciddi anlamda ilerledi. Hatta yine nasip olursa Ramazan Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif buyuracaklar. İnşallah ilk 14 köy evini sakinlerine teslim edeceğiz. Bu da çok memnuniyet verici bir haber."

Vali Çeber, ilçede günlük yaşamın yavaş yavaş normale dönmeye başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokakları dolaştığınızda insanlarımızdaki normal hayata dönüşe ilişkin verileri görüyorsunuzdur. Yüzlerdeki gülümsemeleri görmek mümkün. Bir aydır buradayım, ilk geldiğimle bugün arasındaki farkı gözlemliyorum. En baştan beri burada olan arkadaşlarım daha da yoğun gözlemliyorlar. İnşallah söz verdiğimiz şekilde, vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına, evlerine taşıyacağız ve herkesi mutlu edebilecek, normal hayata döndürebilecek her türlü faaliyeti yapacağız. Gücümüz de kudretimiz de inancımız da buna yeterlidir."

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