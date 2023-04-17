Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüştekin Mahallesi'ndeki iki evde hırsızlık olayı yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları tespit edilen H.K. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise bölgedeki binalardan birinde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, eve giren zanlıların çaldıkları eşyaları otomobile koyarak uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

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