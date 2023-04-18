Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi 20 Nisan'da ziyarete açılacak

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyarete kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan'da yeniden ziyarete açılacak.



Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan müze, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri hasarsız atlattı.

Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müzenin kapıları, 20 Nisan Perşembe günü yeniden vatandaşlara açılacak.



Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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