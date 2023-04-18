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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Şehir Hastanesini inceledi:

AA

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Şehir Hastanesini inceledi:

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yapımı süren 1875 yataklı Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile inşaat alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere, Gaziantep'te ülke ve bölge için önemli, dev bir eseri hizmete sunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Müttehit firma ile yaklaşık 9 bin insanın gece gündüz demeden çalışarak bu eseri tamamlamak için mesai yaptığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleri vizyonuyla vatandaş ve insanımıza dokunan, insanımızın yanında yer alan çok önemli projeler başlattı. Her zamanki gibi karşı çıkanlar oldu ama pandemi sürecinde bu hastanelerin ne kadar yük aldığını ve ne kadar vatandaşımızın hayati noktada yanında olduğunu herkes gördü. Bütün dünya bile bu konuda hayranlığını dile getirdi. Eski zamanlarda hastaneleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada gerçekten her yönüyle vatandaş ve insanımıza yakışır çok önemli eseri vatandaşlarımıza kazandıracağız. Gaziantep'te özellikle deprem sürecinde Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çok yoğun bir şekilde hastane ihtiyacımız gündemdeydi. Gaziantep'in bu kronik sorununu yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözdü. 1875 yataklı çok önemli eseri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda en nitelikli hizmetle Gaziantep, bölge ve ülkemize bu yatırımı açmış olacak. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız her yönüyle her aşamasını takip ediyor. Gaziantepli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk defa kurulan cihazların bulunacağını dile getiren Gül, hastanenin Gaziantep'te yaşayan herkesin faydalanabileceği şekilde donatılara sahip olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise burada bir mucizenin gerçekleştiğini belirterek, "Bu ülkenin bir evladı olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandemi dönemi, bize şehir hastanelerinin çok önemli olduğunu gösterdi. Gaziantep'te mucizeyi gerçekleştiren bir irade var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. O başımızda olmasaydı hastaneyi bu aşamaya getirmemiz mümkün olmayacaktı. Şu anda hastanenin yapımında 9 bin kişi çalışıyor. Türk mucizesi gerçekleşiyor. Bunu yapan başta Sağlık Bakanı ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

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