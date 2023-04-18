Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, özel reçeteyle alınan ilaç ve gümrük kaçağı bazı malzemelerle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Aramada özel reçeteye tabi 23 bin 653 ilaç, 6 bin 10 gümrük kaçağı sigara, 3 bin 200 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 8 gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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