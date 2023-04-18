Gaziantep'te hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın 4 dairesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi H.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.
Hırsızlığın kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çaldığı eşyaları kamyonete taşıması yer aldı.