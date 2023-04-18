Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, silahla yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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