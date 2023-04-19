Gaziantep'te gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 53 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, otomobildeki poşette gümrük kaçağı olduğu belirlenen 53 cep telefonu ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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