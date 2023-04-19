Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin bulunduğu adresi belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç, cezaevine teslim edildi.

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