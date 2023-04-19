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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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