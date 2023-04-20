Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerine son dokunuşlar yapılıyor

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GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK / OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yaptırılan ve Ramazan Bayramı'nda teslim edilecek köy tipi afet evlerine son dokunuşlar yapılıyor.

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Afetzedeler, ilçe merkezindeki çadır, konteyner ve prefabrik evlerde kalırken, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konuttaki çalışmalar tamamlanmak üzere.

Depremlerde 10 evin yıkıldığı, bazılarında da hasar oluşan 35 haneli mahallede proje çerçevesinde müstakil evlerin yanı sıra ahırlar ve sosyal donatılar da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta ilçeyi ziyaretinde temeli atılan bölgedeki caminin ise kaba inşaatı tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 127 metrekarelik 3+1 tek katlı evlerin bazılarında Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.

İnşaatı tamamlanan evlere kapı, pencere, duşa kabin takıldı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildi.

- Peyzaj çalışmaları da tamam

İki ev arasındaki alanlara çim serildi, sarmaşık ve çınar fidanları da toprakla buluşturuldu.

Ekipler, mahallenin girişine çınar ağaçları, evlerin yapıldığı yamaca da çok sayıda çam ağacı fidanı dikti.

- "5 bin metrekare yeşil alan olarak düzenlendi"

Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Metin Recai Yıldırım, AA muhabirine, evleri Ramazan Bayramı'na yetiştirmek için tüm ekibin adeta seferber olduğunu söyledi.

Evlerin ortaya çıktıkça heyecanlarının da arttığını belirten Yıldırım, "Şu an evlerin son dokunuşlarındayız. Bütün binalarımızın dış cephe işlemlerini tamamladık. Bunlara şu an son rötuşlar yapılıyor." dedi.

Yıldırım, yol, çevre ve peyzaj düzenlemelerine devam edildiğini vurgulayarak, "İnşallah depremzede kardeşlerimizin bayramda buraya gelmesini sağlayacağız. Bölge zaten doğal bir alan ama biz de bu doğallığı bozmadık, bunun aksine daha fazla ağaç dikerek katkıda bulunduk. Yaklaşık 4 bin civarı ağaç dikildi, 5 bin metrekare yeşil alan olarak düzenlendi." diye konuştu.

- Mesthüyük Mahallesi de yaşama hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilçeye bağlı Mesthüyük Mahallesi'nde inşa edilen bazı evler de yaşama hazır hale getirildi.

Mahalle sakinlerinden Hamide Koç, depremde evlerinin çöktüğünü ve enkaz altında kaldıklarını ifade etti.

Devletin hızla bölgeye el attığına işaret eden Koç, "Allah devletimize yardım etsin. Allah zarar, ziyan vermesin. Biz devletimizden memnunuz. Allah'ım inşallah sonunu getirir bu afetlerin. Ev çok güzel, yapanların işi, gücü rast gelsin. Allah Cumhurbaşkanına uzun ömürler versin." dedi.

Cemal Koç ise mahallelerine yapılan köy evlerini beğendiklerini dile getirdi.

Evlerin kısa sürede tamamlandığını belirten Koç, "Evler dört dörtlük. Düşündüğümüzden daha güzel oldu. Eve girdiğin zaman çıkamazsın. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evde hiçbir eksik yok. Bir şey almana gerek yok, dolap falan hepsi var." ifadelerini kullandı.





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