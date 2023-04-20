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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fairy, yöresel yemekleri depremzedelerin iftar sofralarına taşıdı

AA

Fairy, yöresel yemekleri depremzedelerin iftar sofralarına taşıdı

GAZİANTEP (AA) - Fairy, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Boşa Harcama" projesi kapsamında şef Rafet İnce'nin yöresel lezzetlerini depremzedelerin iftar sofralarına taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgede aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fairy, bölgedeki gıda ihtiyacı konusunda da önemli çalışmalarda bulunuyor.

GKTD ile birlikte yürüttüğü "boşa harcama" kampanyasının altyapı kapasitesini, yeni araç ve donanım yatırımı ile artırarak her ay 1 milyon kişiye gıda desteğinin ulaşmasını sağlayan Fairy, yardımlaşmanın sıcaklığını deprem bölgesinde kurulan iftar sofralarına da taşıdı.

Bölgedeki depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanmasına destekte bulunan ünlü Şef Rafet İnce ile iş birliği yapan Fairy, 4 akşam boyunca en çok özlenen yöresel lezzetlerden oluşan iftar menülerini "Fairy Gıda Aracı" ile deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde barınan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

- "Gıda desteği ulaştırdığımız kişi kapasitesini ayda 1 milyona çıkardık”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Ayça Güler, AA muhabirine, söz konusu proje kapsamında 2020 yılında GKTD'nin lojistik altyapısına bağışladıkları gıda tırlarının ilk günden bu yana deprem bölgesinde hizmet verdiğini söyledi.

Deprem gibi afetlerde alt yapının önemine değinen Güler, " 2020 yılında GKTD ile yaptığımız işbirliğiyle Boşa Harcama projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde gıda masrafı başta olmak üzere mutfakta tasarruf gibi pek çok çalışma ile insanlara ‘Boşa Harcama’ diyoruz.

Bu çalışmalardan biri de GKTD'nin alt yapı ve lojistiğine yaptığımız araç desteği olmuştu. Bu araçlar sayesinde gördük ki depremde alt yapı çok önemli. Bu nedenle biz de bu depremden sonra alt yapıya yaptığımız yatırımı artırma kararı aldık." yorumunu yaptı.

"Araç ve donanım yatırımımızla kapasiteyi artırarak gıda desteği ulaştırdığımız kişi sayısını ayda 1 milyona çıkardık." diyen Güler şöyle devam etti:

"Ramazanın ilk gününden itibaren ramazan ruhunu burada tekrar yaşatmak amacıyla pek çok proje hayata geçirdik. Deprem bölgesinde çeşitli ramazan etkinlikleri düzenleyerek ramazan ruhunu burada tekrar yaşatmak istedik. Buradaki lokal şeflerin ellerinden çıkan yerel tatlı çeşitleri, ramazan şerbeti ve şeker macunları ile ikramda bulunduk.

Kurduğumuz mini çay bahçelerinde insanların tekrar bir araya gelmelerini sağladık. Çocuklara yönelik organize ettiğimiz Hacivat-Karagöz etkinlikleriyle çocukların yüzünü bir nebze güldürmek istedik. Ramazanın birleştirici ruhunu iftarlarda da göstermek amacıyla son iftarlarda şef Rafet İnce önderliğinde iftar menüleri hazırlayarak bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık."

GKTD Genel Sekreteri Devrim Barçak Potok ise Fairy ile birlikte 2020'dan beri söz konusu projeyi yürüttüklerini ve bu anlamdan Türkiye'de bir ilk olduklarını ifade etti.

Pandemiyle birlikte söz konusu projenin bir iyilik hareketine dönüştüğünü belirten Potok, şöyle devam etti:

"Fairy, GKTD'nin Türkiye genelinde gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasındaki alt yapıyı destekleyerek büyüttü. Bugün ise aslında depremin ilk gününden itibaren bütün lojistik alt yapımızı, gıda bağışımızı, ihtiyaç sahibi sayımızı depremden etkilenen yurttaşlarımıza ulaştırmak için Fairy ile birlikte biz dernek olarak odağımızı bu noktaya aldık. Deprem illerimizde bulunan 1 milyon yurttaşımıza gıda erişimi sağlayabilecek altyapıya bu proje ile ulaştık."

- "Yaklaşık 2 bin kişiye bu yemeği dağıttık"

Şef Rafet İnce ise amaçlarının depremzedelerin kalplerine dokunmak olduğunu söyledi. Depremzedelere özledikleri lezzetleri hazırladıklarını dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"Fairy ramazan mutfağında 4 gün boyunca yerel ürünlerden yemekler hazırladık. Yaklaşık 2 bin kişiye bu yemeği dağıttık. Gaziantep bizim üs bölgemiz. Burada yemekleri yapıyoruz, Adıyaman'ın Besni, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Hatay'ın Kırıkhan, Reyhanlı ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzedelere sunuyoruz.

Fairy'nin bu anlamda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Fairy ve GKTD ile bölgeye gidip depremzede çocukların bir nebze kalbine dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Fairy gibi ülkemizin önde gelen markaları hala bu yaralı sarmaya devam ediyor. Fairy bize çok güze imkanlar sağladı."

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