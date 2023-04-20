Gaziantep'te arife gününde şehitliklerde program düzenlendi

Arefe günü ve bayramda noterler açık mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerde tören yapıldı.

Yeşilkent ve Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklerde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, ilçe belediye başkanları ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, duanın ardından son buldu.

Mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri, bir süre şehit yakınları ile sohbet etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.