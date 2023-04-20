Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacağını ve 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan kalıcı konut projesi alanındaki inceleme sonrası gazetecilere, depremlerin üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen güvenli ve depreme karşı dirençli konutların inşasına başladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Burada kısa bir süre olmasına rağmen inşaatlar devam ediyor. Amacımız Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yıl içerisinde konutları yapacağız. Bu konutlar depreme dayanıklı olacak. Vatandaşlarımız güvenle bu konutlarda çocuklarıyla hep beraber yaşayacaklar. Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi. Vatandaşımız kendi doğal hattından uzaklaşmadan yine güvenli bir şekilde yaşayacaklar."

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