İçişleri Bakanı Soylu Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

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GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahittir, gök şahit olsun, insanlar şahit olsun, sizin başınızı sıcak yuvaya sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Belpınar ile Mesthüyük köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, herkesin bayramını kutladı.

Vatandaşlara nice bayramlara ulaşma temennisinde bulunan Soylu, "Tekrar her birimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Cenab-ı Allah her birimize inşallah sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle, 1 yıl içerisinde bu büyük afetle bu büyük imtihanla karşı karşıya kalan afetzedelerimize bu bölgenin kıymetli insanlarına bir yıl içerisinde başını sıcak yuvaya sokmayı nasip eylesin inşallah." dedi.

Vatandaşların emrinde olduklarını dile getiren Soylu depremlerin ilk saatlerinde afetzedelerle birlikte olmaya başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afetzedelere köy evlerinin anahtarını teslim edeceğini belirten Soylu, "Allah şahittir, gök şahit olsun, insanlar şahit olsun, sizin başınızı sıcak yuvaya sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız. Tekrar bu ilk konutlar, hem burada hem Kahramanmaraş'ta hayırlı ve uğurlu olsun. Allah yenilerini yapmayı ve yenileriyle bu güzel insanları buluşturmayı nasip etsin." diye konuştu.

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